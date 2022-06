Ruba prodotti dagli scaffali della nota parafarmacia: le immagini finiscono sui social - VIDEO

Furto in una nota parafarmacia al Vomero, con il ladro che è stato ripreso mentre ruba merce dagli scaffali davanti agli altri clienti. Il furto è stato registrato lo scorso 22 giugno ad opera di un uomo che, nonostante la presenza di una cliente ignara di tutto, ha introdotto diversi prodotti nella propria borsa per poi uscire dal negozio senza aver pagato.

“Due rapine, un furto con scasso e due furti con destrezza; questo il triste bollettino di una delle mie attività negli ultimi due anni. Fare impresa in questa città diventa ogni giorno più difficile e tanta gente perbene è ormai esasperata da questa ondata di criminalità che sta devastando il nostro territorio.”, racconta il titolare della parafarmacia.

“Più uomini delle forze dell’ordine sul territorio, maggiori controlli e soprattutto pene più severe. È questa la ricetta base per riportare sicurezza, tranquillità e legalità. Il numero di furti e rapine commessi nel nostro territorio è impressionante eppure davvero poco si sta facendo per arginare questo fenomeno che sta mettendo in ginocchio cittadini, imprenditori e negozianti. Manca un piano sicurezza efficace, cosa si sta aspettando ancora?’”, ha detto Borrelli che ha raccolto la segnalazione.