Quinta rapina in un anno nel panificio: "Siamo in balia di questi malviventi"

Panificio Petrone di via Galileo Galilei a Sant'Antimo in balia dei malviventi. Quinta rapina in un anno nell'esercizio commerciale. Esasperati i titolari che hanno deciso di pubblicare sui social l'ennesimo furto subito dal panificio. Nella foto pubblicata sulla pagina di Petrone si notano i quattro componenti della banda mentre tentano di scassinare la saracinesca del locale.

La denuncia

"In 12 mesi è la QUINTA volta che nel pieno della notte veniamo svegliati dall’antifurto a causa di queste bande di criminali che scassinano negozi. Il 2024 è iniziato come è finito il 2023 (gennaio, giugno, novembre, dicembre), noi con la voglia di lavorare e loro con la voglia di rubare. Le altre volte non abbiamo voluto pubblicare nulla ma ora vogliamo lanciare questo appello affinché ci sia più controllo del territorio perché ormai noi commercianti siamo in balia di questi malviventi, che continuano ad operare indisturbati. Basta, noi commercianti non ne possiamo più di subire tutto questo".

Ladri da Marigliano: "Chiusi per rapina"

Un altro panificio era stato assaltato da criminali nei giorni scorsi. Si tratta di Marigliano in via Firenze. Portati via anche in quel caso tutti i soldi dalla casa. "Chiusi per rapina, riapriamo domani", l'amaro post dei titolari.