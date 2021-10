Beccati a rubare palladio da una marmitta: due arresti

I carabinieri della stazione di Sant’Anastasia hanno arrestato per furto aggravato un 28enne di Casalnuovo e un 32enne di Pollena Trocchia, entrambi già noti alle forze dell'ordine.

I due sono stati notati in Via Primicerio mentre rimuovevano il catalizzatore di un’auto con un flex. Prima che potessero scappare i due sono finiti in manette e sono ora ai domiciliari in attesa di giudizio. Sotto sequestro l’attrezzatura utilizzata per il furto: oltre alla smerigliatrice anche cacciaviti e strumenti da taglio.