Banda del buco colpisce il noto negozio di occhiali: colpo da migliaia di euro

Un furto è stato registrato in pieno centro a Giugliano. Al Corso Campano, alcuni malviventi hanno preso di mira l’Ottica Parisi. La banda avrebbe agito nei giorni in cui l'esercizio commerciale era chiuso per ferie. L'amara scoperta alla riapertura quando gli addetti hanno trovato il magazzino totalmente svaligiato.

La banda si sarebbe introdotta nell'ottica attraverso il sottosuolo, facendo poi un buco nel pavimento. Il colpo, sul quale indagano gli agenti della Polizia di Stato, sarebbe di migliaia di euro. Utili per le indagini potrebbero essere le immagini di videosorveglianza del negozio e dell'intera zona.