Svaligiato noto negozio di occhiali: ladri in azione alle prime luci dell'alba - VIDEO

Indagini in corso da parte dei Carabinieri

Svaligiata, nella notte tra lunedì e martedì, un noto negozio di ottica a Marano. Si tratta di "Ottica Fioretto" in corso Europa, in pieno centro cittadino. I malviventi avrebbero agito poco prima dell'alba, distruggendo la vetrata della porta d'ingresso grazie all'uso di un'auto. I ladri hanno fatto razzia di articoli per un bottino che potrebbe superare i 20mila euro.

Sul fatto indagano le forze dell'ordine giunte sul posto per i primi rilievi. Intanto, i proprietari dell'esercizio commerciale hanno postato sui social le immagini del colpo. Il video è diventato subito virale, facendo registrare tanti commenti. In una stories, inoltre, i proprietari hanno scritto: "La differenza è palese. Noi cerchiamo di costruire il futuro sudando e sacrificandoci, loro rubano perché solo questo sono capaci di fare. Ma noi non ci scoraggiamo".