Ruba ombrelloni all'esterno di una nota pizzeria: la rabbia dei titolari sui social - VIDEO

Ruba ombrelloni all'esterno di una nota pizzeria, ma viene ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Il furto è avvenuto a Casoria ed è stato reso noto dagli stessi proprietari del locale. Questa la loro segnalazione al deputato Borrelli: Questa notte abbiamo subìto un furto nella nostra OASI DI PACE ESTERNA, a Casoria Ardoino, che stiamo cercando di crear. Siamo anche in fase di restyling, con tanto sudore e sacrificio a piccoli passi cerchiamo di dare sempre un tocco diverso e migliore per farvi vivere al meglio il nostro nuovo e splendido locale;con enorme sacrificio tutte le sere entriamo tutto per evitare inconvenienti del genere,ma questa volta abbiamo avuto una dimenticanza e una distrazione ci ha “fregato”, due Ombrelloni , belli nuovi Bianchi 3x3,con i social tutto può essere, CONDIVIDIAMO!!!!!! Nel caso qualcuno identificasse LO SCIACALLO RUBAGALLINE in questione, ci contatti pure, come nel vecchio WEST AVRETE UNA RICCA RICOMPENSA (DI PIZZE OVVIAMENTE ) LA COLLERA È TANTA MA NON CI FERMERÀ MAI NIENTE E NESSUNO dinnanzi ai nostri sogni!!! Non fare lo sciocco anche il Ladro ha scelto ROCCO".