Furto di notte in un noto negozio del Centro: ladri fanno razzia di tablet e televisori

Un gruppo di ladri ha forzato la saracinesca e si è introdotto all'interno di un noto negozio di telefonia portando via un grosso quantitativo di dispositivi elettronici. Il fatto è avvenuto a Marano, in via Merolla, nella notte fra martedì e mercoledì.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che dopo i primi rilievi hanno avviato le indagini. I ladri avrebbero portato via diversi tablet, cellulari e televisori. Inoltre sono riusciti ad asportare il registratore di cassa. Dopo il colpo sono riusciti a far perdere le proprie tracce.

I Carabinieri avrebbero già acquisito le immagini di videosorveglianza della zona alla ricerca di elementi utili. Purtroppo non è stato possibile fare lo stesso con le telecamere del negozio messe fuori uso prima del colpo.