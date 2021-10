"Distruggete anni di sacrifici": il grido di dolore di un esercente dopo il furto nel suo negozio

L'imprenditore ha pubblicato sui social il video dei malviventi in azione, registrato dalla videosorveglianza. A rilanciare le immagini anche Borrelli che sottolinea: "Che i malviventi vengano immediatamente individuati"

Un furto in un negozio di surgelati. L'ennesimo colpo di questo tipo ad Arzano, nell'hinterland partenopeo, con l'aggravante che i ladri oltre ad appropriarsi dei prodotti alimentari hanno distrutto l'interno dell'esercizio commerciale.

La videosorveglianza ha registrato il "colpo", e il titolare del negozio ha pubblicato le immagini sui social: "Stamattina la sveglia è suonata prima, sono stati i carabinieri a svegliarci. Non è possibile state distruggendo i nostri sogni. Non è giusto vivere con questa paura, quella che all’indomani tutto quello che hai costruito venga distrutto. State distruggendo anni di sacrifici, in 4 min distruggete la vita di una persona".

Tra gli altri, a rilanciare il video è stato anche il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che ha espresso la sua vicinanza al negoziante: "È terribile dover subire tutto questo. Abbiamo prontamente inviato le immagini alle autorità per segnalare anche noi quanto accaduto e chiedere che i malviventi vengano immediatamente individuati".