Furto di notte in un noto negozio: le immagini fanno il giro del web - VIDEO

Un noto negozio di detersivo a Secondigliano è stato preso ancora una volta di mira da dei ladri. Le immagini del colpo, condivise dal consigliere regionale Borrelli, sono diventate subito virali.

“L'altra notte un ladro si è intrufolato all’interno di unnegozio di detersivi a Secondigliano rubando tutti i soldi all’interno dellacassa. Un danno importante per i gestori che hanno subito addirittura il terzo furto in meno di un anno. Le immagini delle telecamere di sorveglianza nonlasciano spazio all’immaginazione, ma che siano un elemento importante perindividuare e arrestare quanto prima questo lestofante.

I ladri sonoirrefrenabili e queste azioni dimostrano che ormai nessuno più è al sicuro, siruba ovunque e per qualsiasi cifra. Sono mesi che Europa Verde denuncia laderiva criminale che sta attraversando tutta la Regione e ancora una voltachiediamo che ci siano interventi decisi per il contrasto alla criminalità.Presidiare il territorio con gli uomini e le donne delle forze dell’ordine èfondamentale per stroncare questi fenomeni sul nascere. Ladri e baby gangstanno prendendo il sopravvento nel nostro territorio con danni importanti atutta la comunità.

Quando qualcuno organizza cortei e petizioni a fare diquesti criminali dovrebbe riflettere e ricordare tutte le vittime che questiviolenti hanno lasciato dietro di se. I napoletani sono stanchi di subire echiedono risposte rapide e risolutive”. Queste le parole di Francesco Emilio Borrelli, Consigliere Regionale.