Gli operatori l’hanno identificata per una 17enne napoletana e l’hanno denunciata per furto aggravato.

Lunedì sera gli agenti del commissariato Montecalvario, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale pperativa sono intervenuti presso un negozio di abbigliamento in via Toledo per la segnalazione di un furto.

11 capi di abbigliamento occultati in uno zainetto: l'intervento della polizia in un negozio in via Toledo