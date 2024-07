Bucano uno pneumatico per rubare la borsa e poi scappano: presi

Hanno bucato uno pneumatico e approfittando della distrazione del conducente gli hanno rubato il borsello. E' finita male l'avventura criminale per tre uomini napoletani di 45, 49 e 56 anni. I tre, dopo il colpo, si sono allontanati in automobile ma hanno incrociato una volante della polizia tra via Montagna Spaccata e via Provinciale. Alla vista degli agenti, i tre hanno accelerato e ne è scaturito un inseguimento fino a via Agnano agli Astroni, dove con l’ausilio di una volante del Commissariato San Paolo, i poliziotti li hanno raggiunti e bloccati.

All’interno dell’auto, gli operatori hanno rinvenuto un coltello della lunghezza di 10 centimetri e il borsello contenente un portafogli, un cellulare, delle chiavi ed alcuni documenti. Gli indagati, con precedenti di polizia, anche specifici, sono stati tratti in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato. La refurtiva è stata restituita proprietario.