Furto in box privato: così portano via i mezzi |VIDEO

Tre individui in azione in un garage di vico Nocelle, a Napoli ripresi dalle telecamere di sorveglianza

Sono in tre, si muovono con calma, il loro obiettivo è portare via uno scooter. Tutto ripreso dalle telecamere di sorveglianza e pubblicato sul profilo Instagram del deputato Francesco Borrelli dell'Alleanza Verdi-Sinistra. A scrivere al politico è stata la vittima stessa del furto: "L'altra notte ennesimo furto nel mio box a vico delle Nocelle, ore 3.50. L'ultimo furto risaliva a nemmeno tre settimane fa, sempre al soluito orario".

Secondo il malcapitato, gli autori del furto sarebbero gli stessi: "Mi hanno rubato il motorino il cui localizzatore ha registrato un percorso fino o a Vico della Calce, a Materdei, dove è stato poi rimosso. Non si può dormire sempre con l’ansia che possano ritornare ancora”.

Non si placa l'ondata di furti a Napoli e provincia: "Da tempo chiediamo che certe zone ad alto rischio siano sottoposte a monitoraggio continuo e che vi siano più pattuglie a controllare le strade. In generale, vista la piega che sta prendendo il nostro territorio, dove ladri, rapinatori e delinquenti proliferano, serve la messa in atto di un nuovo e più efficace piano sicurezza come chiediamo da tempo ormai” ha dichiarato Borrelli.