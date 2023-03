Rubano moto da un parco: "Il muro dritto non vede l'ora di baciarvi"

Colpo in via Zara, a pochi passi da via nuova Poggioreale. I malviventi si sono introdotti in un parco privato forzando i cancelli per rubare una moto Bmw (f 900r 2020 ES38219). Sono in corso accertamenti per risalire ai colpevoli.

La delusione del proprietario del veicolo, comprato tre anni fa, in un post Facebook denso di amarezza e ironia : "Io lo so, ci sono cose importanti nella vita per le quali bisogna essere grati e gioiosi ogni giorno, tutto il resto passa in secondo piano. E lo so, non bisogna mai volere il male altrui… Ma voglio dire a quei pezzi di m... che si sono rubati la mia moto stanotte che il primo palo interno curva è il loro, se per sbaglio lo scansano il primo albero in uscita di curva li aspetta e c’è sempre il muretto sul dritto che non vede l’ora di baciarvi".