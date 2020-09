Monopattini in sharing: prova a rubarne uno e viene arrestato

Nella mattinata di ieri i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto ai reati predatori, hanno arrestato un 34enne marocchino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale.

L'uomo dovrà rispondere di furto aggravato, ed è stato denunciato per ingresso e soggiorno illegale sul territorio dello Stato.

Aveva provato a rubare, in via Marvasi, uno dei nuovi monopattini elettrici in sharing che hanno fatto il loro debutto in città proprio ieri. Attraverso il sistema GPS installato sul mezzo, gli agenti hanno accertato che il veicolo era stato lasciato dall’ultimo cliente in corso Garibaldi e poi trascinato – con il blocco inserito e l’allarme sonoro attivato – fino a via Marvasi dal ladro.