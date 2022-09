La banda delle minicar esce di prigione: in tre ai domiciliari

Arrestati il 21 settembre, rilasciati tre giorni dopo. Tre giovani napoletani, arrestati in flagranza di reato dalla squadra mobile di Avellino e indiziati di furto pluriaggravato di una minicar, hanno ottenuto gli arresti domiciliari, sa contare nella Comune di residenza. Si tratta di Tirino Gennaro, Esposito Nunzio e Ramaglia Francesco, di età compresa tra i 22 e i 30 anni, con a carico diversi precedenti di polizia. Un quarto componente della banda è stato denunciato in stato di libertà in quanto minorenne. I tre soggetti hanno ammesso gli addebiti e, in data odierna, il gip Marcello Rotondi, al termine dell’udienza di convalida dell’arresto, ha disposto l'applicazione la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza e ne ha ordinato l'immediata scarcerazione. La notizia completa è su AvellinoToday.