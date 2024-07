Borseggio in metro: lite furiosa davanti ai passeggeri |VIDEO

Furiosa lite all'uscita della fermata Garibaldi della metropolitana di Napoli. Una donna, presumibilmente una turista straniera, ha accusato un uomo napoletano di averle rubato portafogli e cellulare dalla borsa. Da lì è nata una lite furiosa, con tutti i familiari della presunta vittima che hanno chiesto spiegazioni al sospettato. L'uomo ha più volte ripetuto in dialetto "Non ho niente. Dove lo tengo?", aprendo alcune tasche del suo zaino.

Ad un certo punto, il presunto ladro si è presentato come poliziotto, senza però mostrare alcun tesserino. La lite è proseguita per diversi minuti davanti agli occhi degli astanti e anche del personale di sicurezza della galleria commerciale. "Non è nostra competenza intervenire" ha riferito un addetto. Polizia e carabinieri non si sono visti. Al gruppetto si è avvicinato un altro uomo per chiedere spiegazioni ma è stato cacciato in malo modo dal sospetto borseggiatore: "Ma chi ti ha chiamato, vattene" gli ha urlato in dialetto.

Alla fine si è avvicinato il personale dell'esercito, impegnato nella missione Strade sicure. Si sono fatti spiegare l'accaduto ma poi, dopo un paio di minuti, hanno lasciato andare il sospetto senza alcun controllo.