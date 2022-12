La denuncia del parroco: "Furto durante la messa di Natale" (VIDEO)

Ladri in azione mentre il parroco pronunciava l'omelia di Natale. E' accaduto a Qualiano e a raccontarlo è proprio la vittima del furto. Francesco Martino, parroco locale, ha pubblicato un video sulla sua pagina Facebook in cui ha spiegato come i malviventi abbiano fatto irruzione in canonica mentre i fedeli erano in Chiesa per la funzione del Santo Natale. Hanno rubato tutto e sono fuggiti legando una a una le camicie di don Francesco per formare una corda e calarsi dalla finestra.

Il parroco si è espresso con parole dure: "Il male prende il sopravvento. Mentre eravamo inchinati davanti alla capanna di Betlemme per adorare Gesù Bambino, anche in casa mia abbiamo avuto una bella visita. Un pezzo di recinzione della chiesa è stato divelto per la fuga perché qualcuno è entrato in canonica e ha svaligiato casa. Sembra un film di Totò per come sono scappati. Ma la gioia del Natale che nessuno può togliermela. Queste persone non hanno conosciuto Gesù. Hanno bisogno del pane, sicuramente, ma cercono l'imbroglio e la disonestà. Se avessero conosciuto il Vangelo non avrebbero compiuto questo gesto. Forse è anche colpa mia, perché devo diffondere meglio la parola di Dio".