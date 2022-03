Lo trovano a terra sotto ad un'auto, mentre moglie e figlio di 5 mesi lo aspettano in auto

Girava in auto con sua moglie e il figlio neonato di 5 mesi alle 3 di notte, forse per eludere i controlli, quando i carabinieri della stazione di Mugnano di Napoli lo hanno notato in via Montale, la parallela poco distante dalla centralissima via Napoli, mentre era a terra nel tentativo di smontare la marmitta di un’utilitaria parcheggiata davanti a un condominio.

Il cercatore di palladio è stato bloccato e arrestato. Si tratta di un 32enne napoletano già noto alle forze dell’ordine. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.