"Hanno distrutto il mio locale aperto soli due mesi fa per pochi euro". Lo sfogo di un commerciante

Ieri alle 5.45 dalle immagini di videosorveglianza di un locale di vendita di distributori automatici si nota un uomo a volto scoperto fare irruzione intriducendosi al suo interno per razziare ciò che poteva.

A denunciare l'accaduto a NapoliToday è il signor Antonio: "Guardate quello che è successo alle 5.45 nel mio negozio a Marigliano sul corso Umberto. È un attività di distributori automatici. Abbiamo aperto da 2 mesi e oggi ho trovato il locale distrutto! Un malvivente per rubare pochi contanti mi ha procurato un danno importante. Ovviamente ho denunciato sperando si possa risalire al delinquente, ma so che probabilmente non servirà a nulla. Questa cosa mi rende vulnerabile. Mi scoraggia tanto il pensiero di dover lavorare in queste condizioni".