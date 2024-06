Entra in una scuola e prova rubare i soldi nel distributore di bevande: arrestato

Questa notte, verso le due, a Cardito i carabinieri della stazione di Crispano stavano percorrendo via Castiello quando un allarme ha catturato la loro attenzione. Il segnale sonoro proveniva dal Liceo Artistico Emilio Sereni. I militari hanno scavalcato la recinzione e sono entrati nel plesso scolastico giusto in tempo per prendere con le mani nel sacco un 38enne di Afragola, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo, dopo aver forato il muro accanto a una finestra, si era intrufolato nel Liceo e aveva manomesso l’allarme (o almeno pensava di averlo fatto) per poi rubare il denaro che era all’interno di un distributore di bevande. I carabinieri hanno bloccato il 38enne e hanno sequestrato gli arnesi da scasso. L’arrestato è in attesa di giudizio.