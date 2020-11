Napoletano in trasferta nel barese per rubare nel centro commerciale Leroy Merlin

Ieri sera i Carabinieri della Stazione Carabinieri di Casamassima (Bari) hanno tratto in arresto T.S.G. di 39 anni, napoletano, ritenuto responsabile di furto aggravato. L’uomo ha asportato dagli scaffali da un negozio di "fai da te" diversi prodotti di ferramenta e di domotica e li ha accantonati nei pressi di un locale sul retro del negozio. Una volta uscito dal negozio, senza aver acquistato nulla, si è diretto con la propria autovettura lì dove aveva posizionato la refurtiva e ha iniziato a tagliare la recinzione con alcune tronchesine in suo possesso.

Tale movimento ha insospettito il personale della vigilanza che ha avvertito i Carabinieri della locale Stazione. I militari hanno sorpreso il 39enne proprio mentre posizionava la refurtiva sulla propria autovettura. L’auto è stata sottoposta a sequestro unitamente agli arnesi da scasso utilizzati. La refurtiva, per un valore complessivo pari a circa 1.900 euro, è stata restituita agli aventi diritto. L’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Bari e dovrà rispondere di furto aggravato. Nei suoi confronti è stata avviata anche la procedura per l’emissione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Casamassima.