Raid notturno in una nota lavanderia: i malviventi portano via la cassa automatica

Un raid notturno ha provocato ingenti danni ad una nota lavanderia di Bacoli. Un gruppo di malviventi, nella notte tra giovedì e venerdì, ha assaltato la "Speed Queen" e portato via la cassa automatica. I gestori dell'attività hanno fatto sapere, con un post social che "purtroppo dei malviventi ci hanno costretto a prenderci una pausa, ma ancora pochi giorni e ritorneremo operativi".

In un commento, poi, sono stati forniti ulteriori dettagli: "Grazie a tutti…ripartiremo presto più forti di prima, sono entrati verso le 4:30 di notte, portandosi con loro la cassa automatica, e per far questo hanno distrutto un locale…già sono partiti i lavori…ripartiremo quanto prima…grazie ancora a tutti…per fortuna sono cose brutte che accadono, ma tutto passa". Tanti i messaggi di vicinanza.