Topo d'appartamento incastrato grazie alla videosorveglianza: immagini sui social - VIDEO

A Pozzuoli arrivano nuove segnalazioni di furti negli appartamenti. Si moltiplicano infatti i topi d’appartamento che tentano di intrufolarsi nelle abitazioni per svaligiarle. Questa volta però il tentativo in zona via Solfatara dell’ennesimo ladro non è andato a buon fine.

Mentre il malvivente, dopo essersi introdotto nel terrazzo dell’abitazione, cercava di forzare la persiana, come mostrano le immagini, i proprietari venivano allertati dal sistema di sorveglianza e così hanno, tramite il collegamento con le videocamere, intimato al ladro di andare via. Cosa che quest’ultimo ha fatto.

"I casi di furto aumentano"

La proprietaria di casa si è rivolta al deputato Francesco Emilio Borrelli: “Le invio il video della telecamera di sicurezza del mio terrazzo. Tentativo di furto sventato fortunatamente. Dalle telecamere interne si vede che prima di scavalcare ha aperto il portone del palazzo in un secondo e ha suonato il campanello ripetutamente.

Logicamente è stato subito denunciato ai carabinieri. Ora rinforzerò i sistemi di sicurezza per stare più tranquillo avendo una ragazzina a casa. Ma i casi di furto stanno aumentando vertiginosamente e molti non denunciano.”

"Servono più agenti"

“E ’importante che tutti denuncino.”- commenta Borrelli assieme al consigliere comunale di Pozzuoli di Europa Verde Enzo Pafundi- “Anche se i tentativi di furto non vanno a buon fine o se il bottino dei ladri è di poco valore.

Solo in questo modo le forze dell’ordine potranno avere un quadro completo della situazione e valutare con precisione la gravità del fenomeno e prendere, di conseguenza, le relative contromisure. Quello che serve però è chiaro: irrobustire il sistema di videosorveglia, più agenti per le strade e condanne certe e più dure.”