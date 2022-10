Noto locale preso di mira dai ladri in piena notte: le immagini fanno il giro del web - VIDEO

Furto nel noto locale La Capannina del Gragnanese a Volla. Il titolare dell’attività ha diffuso anche i video sui social, subito diventati virali. Nel cuore della notte alcuni ignoti si sono introdotti nel locale ed hanno portato via la cassa automatica contenente 1000 euro. Inoltre, sono stati danneggiati il registratore e un tablet.

"Non è la prima volta", sostengono con amarezza dal locale. Tanti i messaggi di solidarietà degli altri commercianti: "Stamattina abbiamo saputo di quanto accaduto alla capannina del gragnanese,da colleghi commercianti e clienti vogliamo far sapere che siamo molto dispiaciuti, subire un furto e avere dei danni in momenti così difficili sappiamo che fa male più del dovuto,purtroppo le istituzioni non esistono in questi paesi dobbiamo sempre farci forza da soli e rialzarci quanto prima e quello che auguriamo alla capannina del gragnanese…..A’GRAFF”