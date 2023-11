Beccato a rubare una Jeep con altre persone: il giudice decide per la scarcerazione

Ruba una Jeep Renegade a Lusciano, condannato e scarcerato giovane di Scampia Tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate: queste le contestazioni di reato elevate a carico di un 28enne di Scampia, difeso dall’avvocato Luigi Poziello, sorpreso a Lusciano il 9 Maggio dello scorso anno con 3 complici, di cui 2 rimasti ignoti, mentre con l’ausilio di una centralina elettronica avevano asportato una Jeep Renegade.

Pronto l’intervento delle forze dell’ordine che si trovavano in zona, che provavano a fermare i malviventi i quali, per guadagnarsi la fuga, investivano 2 appartenenti alle forze dell’ordine e poi iniziavano una colluttazione con gli stessi, così cagionando lesioni guaribili in 7 giorni. Entrambi venivano prontamente arrestati e trasferiti presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere, per poi beneficiare degli arresti domiciliari.

I due sono stati processati con il rito abbreviato dal Giudice del Tribunale di Napoli Nord Dott. Simone Farina, che ha condannato entrambi, con precedenti penali, alla pena di anni 3 mesi 4 di reclusione, concedendo così le circostante attenuanti generiche, che hanno fatto contenere la pena di 4 anni e 8 mesi invocata dal pubblico ministero. Il 28enne, che si trovava agli arresti domiciliari, su istanza dell’avvocato Poziello, si è visto revocare la misura cautelare, così ritornando in libertà con l’obbligo di presentazione una volta al giorno.