Furto in ambulanza nel centro di Napoli, soccorritore non può tornare a casa: nello zaino c’erano le chiavi della sua auto

Nuovo brutto episodio ai danni di un equipaggio del 118 a Napoli. A denunciarlo è l'associazione "Nessuno Tocchi Ippocrate".

"Stamane alle ore 6:00 una ambulanza del 118 di Napoli (postazione di Piazza Municipio) viene allertata per giovane ragazza in stato di ebrezza alcolica a via Toledo a Napoli. Come di consuetudine l’equipaggio scende in strada per soccorrere la paziente a pochi metri dal mezzo di soccorso. L’autista soccorritore, una volta rientrato al posto guida, fa l’amara scoperta: qualcuno aveva rubato il suo zaino personale", racconta l'associazione in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook

"L’equipaggio è alla Questura di via Medina a sporgere regolare denuncia. Chiediamo alla ASL Napoli 1 Centro che vengano interrogate le telecamere del mezzo di soccorso al fine di individuare il colpevole. Non c'è mai fine al peggio. Il nostro appello al 'mariuolo' di turno: porta lo zaino con il suo contenuto alla questura di via Medina entro oggi, tanto all’interno non hai trovato oggetti di valore, ma solo documenti indispensabili ad un lavoratore che ha l’unica colpa di aiutare gli altri. P.S.: l’autista soccorritore non potrà tornare a casa dopo 12 ore di lavoro perché nello zaino c’erano le chiavi della macchina", conclude amaramente "Nessuno Tocchi Ippocrate".