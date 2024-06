Rubano due gommoni nel golfo di Napoli: ritrovati in un'insenatura lontana

Due gommoni rubati nel Golfo di Napoli sono stati ritrovati dalla guardia di finanza tra gli scogli di Torre del Greco. Durante la notte, in seguito ad una segnalazione, i militari di Napoli hanno individuato i due natanti rubati in un’insenatura del litorale di Torre del Greco, nascosti tra gli scogli. L’operazione è stata eseguita dall’equipaggio della vedetta acque interne V.A.I. 317, recentemente assegnata alle Fiamme Gialle partenopee per la vigilanza costiera.

Si tratta di una moderna unità navale a propulsione ibrida che grazie alla sua silenziosità ed al ridotto pescaggio ha potuto operare in uno specchio acqueo caratterizzato da basso fondale dove gli autori del furto credevano di aver messo al sicuro i gommoni oggetto di furto e già restituiti ai leggittimi proprietari.