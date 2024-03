Furto in una nota agenzia di scommesse, lo sfogo dei titolari: "Siamo stanchi" - VIDEO

Ladri in azione ad Afragola. I malviventi hanno preso di mira una nota agenzia di scommesse in via Fiore. Come si vede dalle immagini di videosorveglianza, condivise sui social dai gestori, i banditi hanno prima sfondato l’ingresso con una vettura per poi svuotare le casse delle slot machine.

Il bottino sarebbe quantificabile in circa 15mila euro. I proprietari, come detto, hanno pubblicato i video del raid su Instagram specificando che il colpo è arrivato dopo un altro tentativo di poche settimane fa. "Dopo 20 giorni hanno ritentato e ci sono riusciti…. Hanno portato via tutto ciò che hanno trovato… Siamo stanchi", si legge nel post che accompagna le immagini.