Si ritrova la casa svaligiata, in lacrime sui social: "Questi pezzi di m***a la devono pagare"

Furto in un appartamento a Giugliano. La proprietaria di casa in lacrime ha denunciato tutto in un video sui social. Degli uomini, con il volto nascosto da cappellini e mascherine, dopo essere arrivati a bordo di una Golf nera hanno forzato il cancello di un’abitazione per introdurvisi e mettere a segno il colpo.

La proprietaria dell’appartamento, la signora Anastasia, ha pubblicato sui social le immagini delle telecamere di videosorveglianza che mostrano i tre uomini, più un quarto alla guida dell’autovettura, che si introducono in casa sua.

“Si sono presi tutto l'oro mio, orologio di valore e soprattutto l'oro del battesimo di mia figlia. So che non riavrò nulla, ma sti pezzi di m---a la devono pagare. Quindi, vi chiedo solo di far girare questo video così da far riconoscere il più possibile questi individui".

L'episodio è stato commentato anche dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli: “Speriamo vivamente che quei delinquenti vengano al più presto individuati ed arrestati. Ci aspettiamo in quel caso condanne esemplari".