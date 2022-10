Galleria commerciale della stazione, indossa tre vestiti da donna sperando di passare inosservato

Piazza Garibaldi, in uno dei negozi della nuova galleria commerciale, un 20enne di origini georgiane viene adocchiato dal personale di vigilanza. Lo bloccano all’ingresso, addosso ha capi d’abbigliamento appena rubati. Scatta la chiamata al 112. I carabinieri della stazione di borgoloreto arrivano in pochi minuti. Perquisiscono il 20enne e recuperano 3 cappotti da donna del valore complessivo di 330 euro e un coltello pieghevole.

L’uomo è stato arrestato per furto aggravato, la refurtiva restituita al negoziante. In attesa del giudizio direttissimo è stato ristretto in camera di sicurezza.