Disavventura per Meg prima del concerto: le avevano rubato il furgone con tutta l'attrezzatura

Il concerto di Meg ai Candelai si farà. La polizia ha ritrovato il furgone della cantante napoletana che questa sera si esibirà con il suo gruppo per la terza tappa del tour Vesuvia. Il mezzo, rubato la scorsa notte nel parcheggio di un hotel nella zona di San Lorenzo, è stato rintracciato in via Costantino, a Cardillo, abbandonato in mezzo alla strada. A lanciare un appello tramite i social era stata l'artista, ex componente dei 99 Posse, che aveva chiesto una mano per trovare la refurtiva così da poter assicurare lo svolgimento dell'evento di stasera.

"SONO STATI RITROVATI GLI STRUMENTI RUBATI! Sono senza parole e grata a tutti coloro che hanno condiviso il post, lo hanno commentato o mi hanno scritto anche in privato. Abbiamo alzato un polverone degno di nota! Ma sopratutto ringrazio il commissariato San Lorenzo, la Questura di Palermo e tutta la Polizia di Stato, il loro lavoro ci ha permesso di recuperare il furgone e tutto il suo contenuto. Grazie anche a chi, amici e organizzatori, ha lavorato per poter comunque fare il concerto di questa sera, non sarebbe stato giusto privare Vesuvia e Palermo della musica! Quindi, a tra poco!", ha scritto la cantante.