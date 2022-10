Inseguimento con il furgone rubato: 61enne in manette

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale operativa, sono intervenuti per la segnalazione di un autocarro appena rubato e localizzato, grazie al sistema gps, in via Giustiniano. I poliziotti, una volta giunti sul posto, hanno intercettato il veicolo segnalato intimandogli l’alt ma il conducente si è dato alla fuga. Dopo un breve inseguimento, gli operatori lo hanno bloccato e, grazie al supporto di una volante del Commissariato Posillipo, hanno accertato che, poco prima, lo stesso aveva rubato il veicolo in via Falcone.Gli operatori hanno constatato che il blocco di accensione era stato forzato con un chiavistello esagonale e hanno rinvenuto nel veicolo un jammer e 40 euro. L’uomo, un 61enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto aggravato.