Furgone rubato a una band americana: all'interno un violino ultracentenario

È stato ritrovato al Parco Verde di Caivano (Napoli), dai carabinieri della locale sezione radiomobile il furgone rubato poche ore prima a Giugliano in Campania di proprietà di una country band americana che poco prima si era esibita in un locale generalmente frequentato da militari in servizio nella base Nato giuglianese. All'interno dei veicolo strumenti musicali per un valore complessivo di 100mila euro.

Fra questi un violino di oltre 100 anni, tramandato di generazione in generazione, di abete rosso pregiato e corde in budello che si stima valga 20mila euro. Dopo il ritrovamento del furgone i membri della band hanno ringraziato i carabinieri intervenuti e chiesto un selfie per ricordare la disavventura dal lieto fine