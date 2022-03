Provano a rubare un furgone: arrestati e condannati

Simone Vinciguerra e Ciro Coppola, napoletani di 24 e 32 anni con precedenti di polizia, erano stati arrestati per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. A seguito di giudizio abbreviato celebrato innanzi al GIP del Tribunale di Napoli Dottoressa RosaMaria De Lellis, i due giovani, difesi dagli avvocati Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord e Dario Cuomo del Foro di Napoli, sono stati condannati a due anni e dieci mesi di reclusione. Vinciguerra era stato scarcerato per rapina proprio 48 ore prima del nuovo arresto.

L'arresto

Ieri mattina gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in viale della Costituzione hanno notato due uomini che stavano armeggiando vicino a un furgone in sosta e, nonostante fosse stato loro intimato l’alt, si sono dati alla fuga a piedi dopo aver spintonato gli operatori facendoli rovinare al suolo.

I poliziotti li hanno inseguiti e raggiunti nei pressi dell’isola G1 del Centro Direzionale dove li hanno bloccati e trovati in possesso di una centralina per l’accensione, asportata poco prima dal cofano anteriore del veicolo, e di un paio di forbici.