Un 46enne incensurato puteolano è stato denunciato per furto aggravato e possesso ingiustificato di attrezzi atti allo scasso dai carabinieri della locale compagnia.

L'uomo è stato bloccato mentre stava smontando alcune finestre in alluminio dell’istituto scolastico in stato di abbandono “I.C. Paolo di Tarso - Complesso Stufe” in via Orazio a Bacoli.