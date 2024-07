Nota farmacia svaligiata nella notte: ladri in fuga con il bottino

Questa notte i Carabinieri di Bagnoli, su segnalazione arrivata al 112, sono intervenuti in via Terracina per un furto. Poco prima alcuni soggetti - non anocra identificati - hanno forzato la porta di ingresso di una farmacia per poi introdursi all’interno.

Dai locali commerciali è stata asportata la cassa automatica. I soggetti, dopo il colpo, hanno fatto perdere le proprie tracce. I carabinieri stanno indagando per chiarire la dinamica dei fatti ed identificare i ladri.