Malviventi assaltano una nota farmacia: fuga con la cassa automatica

Assalto, nel cuore della notte, alla farmacia Santa Caterina a Caivano. Pochi minuti dopo le 4 di ieri, mercoledì 6 aprile, un gruppo di malviventi è entrato in azione presso la nota attività di corso Umberto.

La banda ha sfondato una vetrata ed ha fatto irruzione nella farmacia ed hanno portato via - oltre ad alcuni prodotti - anche la cassa automatica. Dopo il colpo si sono dati alla fuga, facendo perdere le loro tracce.

Nonostante l'allarme fosse scattato subito, la banda è riuscita ad allontanarsi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Indagini in corso per individuare i responsabili del colpo. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini di videosorveglianza della zone. Secondo una prima stima, i danni ammonterebbero ad oltre 15mila euro. Non è stato ancora quantificato, invece, il bottino.