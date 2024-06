Svaligiata la farmacia del Policlinico: rubati medicinali salvavita per 1,4 mln

Un furto che ha dell’incredibile. Nel fine settimana, nello specifico nel corso della notte tra sabato e domenica, alla farmacia del Policlinico sono stati sottratti medicinali dal valore totale di 1,4 milioni di euro.

L’episodio è stato denunciato lunedì mattina, alla riapertura del servizio. Dalle indagini è innanzitutto emerso che non ci sono segni di effrazione nei locali, quindi è al vaglio una “pista interna”, con (almeno) il supporto a chi ha operato il furto di uno o più dipendenti dell’Azienda ospedaliera universitaria Federico II.

Quali farmaci sono stati rubati

Secondo quanto emerso, i farmaci rubati sono quelli che vengono comunemente chiamati “salvavita”, cioè ritenuti indispensabili per il trattamento di patologie rare o gravi o comunque croniche. Si tratta di medicinali particolarmente importanti e particolarmente costosi.

La direttrice della struttura, ascoltata dagli inquirenti, ha escluso che quanto sottratto contenesse principi attivi stupefacenti, e che quindi se ne potesse estrarre droga. È stata esclusa anche la presenza di Fentanyl, la tristemente nota “droga degli zombie”.

La possibile ragione del furto

Potrebbero venire rivenduti in altri paesi europei tramite parallel trade farmaceutico: nei fatti si tratta di un mercato di farmaci parallelo a quello della rete di distribuzione delle industrie farmaceutiche che li fabbricano, legale - se rispettati alcuni parametri specifici di sicurezza - nel continente.

In alternativa, ed è già successo in passato, ai farmaci è possibile venga falsificata l’origine, con una rietichettatura e rivendita in Stati in cui il loro costo è maggiore. In particolare in Germania.

Un altro furto di farmaci

Poche settimane fa era avvenuto un furto simile all'Asl del quartiere Miano, in via Vincenzo Valente. I malviventi, in quel caso forzando una finestra, si sono introdotti nella farmacia del Distretto sanitario 30 e hanno puntato le celle frigorifere appropriandosi di farmaci antitumorali per un valore di circa un milione.