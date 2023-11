Portano via 3000 euro di merce da Esselunga: arrestata una rom residente a Napoli

Una 21enne è stata arrestata e altre persone, tutte tra i 19 e i 23 anni di età, sono state denunciate dopo un tentativo di rapina a Esselunga, sul viale Petrarca a Livorno. I quattro infatti, all'interno dell'esercizio commerciale, dopo essersi aggirati tra gli scaffali si sarebbero impossessati di un grosso quantitativo di merce, di un valore pari quasi a 3mila euro, e dopo averla stipata in due carrelli si sarebbero diretti oltre le barriere dell'area di vendita, come riporta LivornoToday.it.

La fuga e l'aggressione

Una volta scoperti hanno abbandonato la refurtiva per cercare di scappare, aggredendo e malmenando anche l'addetto alla sicurezza che però è riuscito a bloccare la 21enne fino all'arrivo dei carabinieri. Dopo aver tratto in arresto la donna, di nazionalità romena e residente a Napoli i militari, attraverso l‘analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza e sulla base di testimonianze, sono riusciti ad identificare anche gli altri tre complici, una donna e due uomini, anch'essi residenti a Napoli, denunciandoli in stato di libertà per tentata rapina.

L'arrestata è stata condotta alla casa circondariale di Pisa e la refurtiva è stata immediatamente riconsegnata. A seguito di udienza presso il Tribunale di Livorno, il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.