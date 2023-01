"Spesa" di elettrodomestici ma senza pagare: l'assenza del carrello desta sospetto

Un asciugacapelli e un aspirapolvere “nascosti” addosso e in uno zaino, prelevati da un uomo dagli scaffali di un negozio di elettronica in via Cimiliarco. Senza carrello, il volume della spesa ha attirato l’attenzione della vigilanza. Immediata la chiamata al 112. I carabinieri della stazione di Arpino di Casoria sono arrivati poco dopo e hanno bloccato un 33enne di origini georgiane ancora col giubbino carico di merce. In manette Otari Jaseshvili, ora ristretto in camera di sicurezza.

Dovrà rispondere di furto aggravato. Gli elettrodomestici – 1500 euro il valore complessivo – sono stati restituiti.