Corriere per un marchio d'arredamenti ruba 60mila euro di divani

Sono quattro le persone arrestate per concorso in ricettazione e appropriazione indebita dai Carabinieri della sezione operativa di Torre Annunziata: in particolare si tratta di un 49enne di Nocera Superiore (SA), un 53enne di Nocera Inferiore (SA), un 45enne di Poggiomarino e un 52enne di Roccapiemonte (SA).

Quest'ultimo, corriereper conto di un noto marchio di arredamenti, si era appropriato di un carico di divani destinato a svariati clienti e con la collaborazione dei tre complici l’aveva nascosto in un capannone di Fisciano, in provincia di Salerno. I carabinieri hanno individuato il magazzino, lo hanno sequestrato e recuperato oltre 60mila euro di divani. Nell’area anche altra merce la cui provenienza è ancora al vaglio dei militari. L’arresto è stato convalidato e tutti sono stati sottoposti ai domiciliari.