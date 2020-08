Stazione Centrale, 48enne ruba sedici dischi in vinile dalla libreria: arrestato

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sedici dischi in vinile, forse del suo chansonnier preferito: è questo il bottino di un ladro entrato in azione in una libreria nella stazione centrale di Napoli. Il 48enne (già noto alle forze dell’ordine) stava per fuggire dalla libreria senza pagare i dischi ma è stato notato dalla vigilanza e fermato. La Polizia Ferroviaria, giunta sul posto, lo ha trasferito in Questura. Giudicato per direttissima, è stato condannato a un anno e 6 mesi e a una multa di 500 euro.