Raid al dipartimento di salute mentale, rubati monitor e scassinati armadietti: "Gesti che ci disgustano"

"Rubare a chi soffre è uno dei gesti più vili dei quali ci si possa macchiare. Inoltre, quando si rubano beni dell’ASL si mettono le mani in tasca a tutti i cittadini e si indebolisce un servizio fondamentale per l’utenza". Questo il duro commento del direttore generale dell’ASL Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva, in merito ad un furto avvenuto questa notte ai danni di alcune strutture del Dipartimento di salute mentale in via Adriano.

In particolare, al Centro di salute mentale, afferente all’Unità operativa di salute mentale 25/26, i ladri hanno rubato un televisore e hanno forzato diversi armadietti del personale. All’Unità operativa disturbi del comportamento alimentare, sono stati rubati due monitor.

"I nostri centri di salute mentale accolgono tutte le attività territoriali di diagnosi e cura per la promozione e la tutela della salute mentale dei cittadini dei quartieri di Soccavo e di Pianura. Nella Unità operativa disturbi del comportamento alimentare vengono effettuati interventi e attività rivolte prevalentemente ad adolescenti e giovani adulti con disturbi della condotta alimentare della città di Napoli. Qui si svolgono diagnosi, terapie individuali e di gruppo, lavoro con i familiari laboratori e collaborazioni con enti culturali e artistici. Sono luoghi di grande sofferenza, ma anche di speranza e di concreta rinascita. Sono disgustato da episodi come questo, ma il nostro personale non arretra di un millimetro e di certo non si farà abbattere: andiamo avanti a testa alta", conclude Verdoliva.