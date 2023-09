Noto supermercato preso di mira dai ladri nella notte: in manette due fratelli

Questa notte a Giugliano in Campania i carabinieri hanno arrestato per furto aggravato in concorso due fratelli di 32 e 34 anni, del posto e già noti alle forze dell’ordine. I militari – allertati dal 112 – sono intervenuti a via Pigna dove era stata segnalata la presenza di 4 persone che si erano intrufolate nel supermercato Decò. I 4, a bordo di una fiat punto, avevano appena rubato un motore di refrigerazione che era nel cortile dell'esercizio commerciale.

L’utilitaria a quel punto esce dal cancello poco prima forzato ma la gazzella dell’Arma arriva giusto in tempo per sbarrargli la strada. I due fratelli vengono fermati mentre gli altri 2 complici riescono a fuggire nelle campagne vicine mimetizzandosi con il buio della notte. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario mentre il veicolo dei malviventi, privo tra l’altro di assicurazione, è stato sequestrato. Gli arrestati sono in attesa di giudizio.