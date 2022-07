Carica parti di celle frigorifere sul furgone: furto ai Damiani

Quando ha visto quell’uomo entrare e uscire dalla sua struttura non poteva crederci. Ha fatto in tempo ad avvertire i Carabinieri e fortunatamente è andata bene. Siamo a Pozzuoli a via Montenuovo Licola Patria e il titolare del complesso turistico “Damiani” nota un estraneo. Un uomo che stava caricando su un furgone alcune parti di celle frigorifere. L’intruso proveniva dalla sua struttura e quando gli ha urlato di fermarsi è riuscito a chiamare i Carabinieri prima di una possibile aggressione.

Bloccato

Ne è nata però una colluttazione ma i Carabinieri della locale stazione che erano in zona hanno bloccato il presunto ladro, un 56enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. In attesa di giudizio e risponderà dei reati di rapina impropria, lesioni personali e violazione di domicilio.