Raid nella sede della Croce Rossa a Cercola: trafugate anche alcune divise

Raid ai danni della sede della Croce Rossa Italiana a Cercola, il secondo nel giro di un mese. A denunciarlo è l'Associazione "Nessuno Tocchi Ippocrate". Trafugate anche alcune divise.

"Siccome sono state trafugate anche alcune divise della CRI, l’Associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate“ raccomanda a tutti di non aprire la porta di casa a persone che si spacciano per volontari della CRI, che con qualsiasi scusa potrebbero introdursi nei vostri appartamenti per rapinarvi", l'appello sui social dell'associazione.