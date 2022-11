Arenella, sorpreso ad asportare la copertura antipioggia da uno scooter in sosta: denunciato

Giovedì sera gli agenti del commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Giuseppe Orsi hanno notato un uomo che stava armeggiando su uno scooter in sosta e che, dopo aver asportato la copertura antipioggia, si è allontanato velocemente.

I poliziotti lo hanno raggiunto trovandolo in possesso anche di diversi arnesi atti allo scasso, pertanto lo hanno identificato per un 31enne napoletano con precedenti di polizia e lo hanno denunciato per furto aggravato.