Furto nel ristorante aperto (pochi mesi fa) da tre ragazzi: "Siamo disgustati" | VIDEO

Confini è un ristorante bar che ha aperto di recente, su via Napoli a pochissimi metri dal confine tra Pozzuoli e il quartiere napoletano di Bagnoli. La scorsa notte è stato teatro di un furto con scasso cui i titolari hanno dedicato un post particolarmente amaro su Instagram.

"Quando succedono cose di questo tipo c’è poco da dire. Rabbia, delusione, ma soprattutto SCHIFO. Siamo sinceramente disgustati - scrivono i ragazzi che hanno da poco aperto il ristorante - Una giovane realtà aperta da poco, pochi mesi, precisamente dal 13 luglio, investendo tanto sia in termini economici che mentali…Siamo imprenditori giovani e con un sogno appena realizzato. Una realtà giovane che vuole portare un po’ d’aria fresca, che ancora una volta, purtroppo, è stata sabotata, messa a repentaglio; da una società che ormai è completamente allo sbaraglio, marcia. Dove non saremo tutelati, dove dovremo sbrigarcela da soli, ancora una volta".

"Dal nostro canto, quello che possiamo fare è rialzarci, e continuare ad andare avanti, mossi non solo dall’amore per la nostra realtà, ma anche dalla rabbia, e dal fuoco che ora ci fa venire solo più voglia di continuare a fare bene e crescere sempre di più! - proseguono i titolari di Confini - Noi continueremo a #viveresenzaconfini , mentre tu, amico nostro, che farai oggi, con quelle bottiglie, quei soldi in cassa che si esauriranno in poco? Che vita ti aspetta? Sicuramente sarà scadente, a differenza di chi come noi, ogni giorno combatte per i propri sogni".

Le vittime del furto hanno pubblicato un video in cui si vede l'autore del furto (denunciato alle forze dell'ordine) e i danni che questi ha fatto la notte scorsa, intorno alle 5.