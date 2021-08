Furto al Comune di Giugliano: svaligiata cassaforte dell'ufficio Anagrafe

Furto nella notte al Comune di Giugliano. I ladri, stando ai primi rilievi, sarebbero entrati all’interno dell’ufficio anagrafe dove avrebbero sottratto soldi dalla cassaforte. La scoperta è stata fatta dagli impiegati che questa mattina si sono recati in ufficio. Sembra che i ladri abbiano praticato un foro su una parete laterale dello stabile comunale per accedere all’interno dell’ufficio anagrafe.

Bottino da 30mila euro

Il bottino sarebbe di circa 30mila euro, tutti in contanti. I soldi "prelevati" sarebbero i proventi delle carte di identità. Sul posto sono giunti i Carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini per le quali potrebbero tornare utili le immagini del sistema di videosorveglianza I filmati sarebbero già in possesso degli uomini dell'Arma per la visione.