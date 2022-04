Razziate 13 cappelle votive nel cimitero comunale: denunciato un 30enne

Lo scorso 8 aprile qualcuno, approfittando delle tenebre, aveva varcato i cancelli del cimitero comunale di Qualiano e portato via le porte in alluminio di ben 13 cappelle votive. Il responsabile è stato individuato, riconosciuto e denunciato dai carabinieri della locale stazione in un 30enne di Giugliano, già noto alle forze dell’ordine.

Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza, i militari hanno potuto assistere all’intera sequenza del furto e percorrere a ritroso il cammino dell’uomo. Alla guida del suo furgoncino ha raggiunto il cimitero e da solo ha smontato gli infissi di 13 cappelle costruite in memoria di altrettanti morti, prima di caricarli sul furgone e di andare via.

Per l’uomo è scattata una denuncia per furto aggravato.